Deze veelgebruikte drugs verdriedubbelen je kans op een beroerte

gezondheid
door Nina van der Linden
donderdag, 12 maart 2026 om 18:25
Recreatief drugsgebruik blijkt sterk samen te hangen met een verhoogde kans op een beroerte. Vooral amfetamines, cocaïne en cannabis springen eruit, blijkt uit een groot internationaal onderzoek van wetenschappers van de University of Cambridge. In sommige gevallen kan het risico zelfs bijna verdrievoudigen.
Voor de analyse verzamelden onderzoekers gegevens uit tientallen eerdere studies. In totaal gaat het om gezondheidsdata van meer dan 100 miljoen mensen. Volgens hoofdonderzoeker Megan Ritson levert de studie “sterk bewijs dat deze drugs zelf een risicofactor vormen voor een beroerte”.

Vooral amfetamines springen eruit

Het grootste gevaar lijkt te zitten bij amfetamines – sterke stimulerende middelen van het zenuwstelsel, vaak bekend onder straatnamen als meth of ice.
Uit de gecombineerde resultaten van acht studies blijkt dat gebruikers meer dan twee keer zoveel kans hebben op een beroerte als mensen die de drugs niet gebruiken. Voor volwassenen onder de 55 jaar ligt het risico zelfs bijna drie keer zo hoog.
De kans op een ischemische beroerte – een herseninfarct veroorzaakt door een bloedprop – stijgt met 137 procent. Het risico op een hersenbloeding, waarbij een bloedvat in de hersenen scheurt, neemt zelfs met 183 procent toe.
Dat betekent niet dat iedere gebruiker automatisch een beroerte krijgt, maar de kans ligt wel aanzienlijk hoger dan gemiddeld.

Cocaïne volgt op korte afstand

Ook cocaïne blijkt sterk samen te hangen met beroertes. Gebruikers lopen bijna twee keer zoveel risico op een beroerte in het algemeen en meer dan twee keer zoveel kans op een hersenbloeding.
Volgens medeonderzoeker Eric Harshfield lijkt het niet alleen om leefstijlverschillen tussen gebruikers te gaan. “Onze analyse suggereert dat de drugs zelf het risico verhogen.”
Cocaïne kan bloedvaten vernauwen en tegelijkertijd de bloeddruk sterk laten stijgen. Dat vergroot de kans op bloedproppen en beschadigde bloedvaten.

Cannabis: kleiner maar duidelijk risico

Cannabis blijkt minder risicovol dan de stimulerende drugs, maar ook hier zien onderzoekers een verband, vergelijkbaar met alcohol.
Na analyse van negentien studies blijkt recreatief cannabisgebruik samen te hangen met 16 procent meer kans op een beroerte en 39 procent meer kans op een herseninfarct. Bij mensen jonger dan 55 jaar ligt het risico ongeveer 14 procent hoger.
Opvallend is dat de onderzoekers geen duidelijk verband vonden tussen opioïdengebruik en beroertes.
Bron: Science Alert

