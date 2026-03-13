Jongen (11) schiet vader dood in slaap na ruzie over Nintendo Switch

Een schokkend verhaal uit Duncannon, Pennsylvania, waar een jongen van 11 jaar wordt verdacht van het doodschieten van zijn vader nadat zijn Nintendo Switch was afgepakt. De zaak laat opnieuw zien hoe makkelijk kinderen in de Verenigde Staten bij vuurwapens kunnen komen. De aanklager wil hem als volwassene berechten.

De schietpartij vond plaats op 13 januari in het plaatsje Duncannon. Rond 03.20 uur kreeg de politie een melding binnen. Ter plaatse troffen agenten de 42-jarige Douglas Dietz dood aan in bed, met een schotwond in zijn hoofd.

Volgens rechtbankdocumenten lag hij in de slaapkamer die hij met zijn vrouw deelde. Die kamer stond via een kast direct in verbinding met de slaapkamer van hun zoon

Jarige Job

Al snel kwam de politie bij de jongen uit. Het kind, dat die dag zijn verjaardag vierde, zou tegen zijn moeder hebben gezegd: “Ik heb papa gedood. Ik haat mezelf.”

Uit het onderzoek blijkt dat de ouders kort na middernacht naar bed waren gegaan. De jongen vertelde agenten dat hij eerder een goede dag met zijn ouders had gehad, maar boos werd toen zijn vader hem naar bed stuurde.

Wapenkluis

Toen agenten vroegen wat er was gebeurd, antwoordde hij: “Ik heb iemand neergeschoten.” Volgens het politierapport gaf hij ook toe dat hij al wist wie zijn doelwit was: zijn vader.

De jongen zou een sleutel van de wapenkluis hebben gevonden in een lade in de slaapkamer van zijn ouders. Hij was daar naar eigen zeggen op zoek naar zijn Nintendo Switch, die eerder was afgepakt.

Hamer

In plaats daarvan vond hij een pistool. Volgens de politie haalde hij het wapen uit de kluis, laadde het en liep naar het bed van zijn vader. “Hij spande de hamer van het pistool en schoot op zijn vader.”

Toen onderzoekers vroegen wat hij dacht dat er zou gebeuren, zei hij dat hij boos was en er niet over had nagedacht.”

De jongen zit vast en kreeg geen kans op borgtocht. De rechter moet beslissen of hij als volwassene of als kind wordt berecht. Hij kan levenslang krijgen zonder kans op voorwaardelijke vrijlating.