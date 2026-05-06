Economische verschillen huishoudens nemen soms toe door fiscus

door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 9:27
DEN HAAG (ANP) - De economische verschillen tussen huishoudens worden steeds groter en de fiscus draagt daar "soms" aan bij, aldus een woensdag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). "Als deze trend doorzet, kan dit de kansengelijkheid onder druk zetten."
De hoogste inkomens betalen relatief minder belasting dan mensen die minder verdienen. Dat komt vooral omdat zij hun inkomen en vermogen kunnen onderbrengen in een besloten vennootschap (bv). Daardoor kan onder meer een deel van de belasting langdurig worden uitgesteld.
De verschillen tussen huishoudens nemen volgens het CPB op meerdere vlakken toe. De rijkste 1 procent krijgt steeds meer inkomen. Verder groeien de vermogensverschillen tussen huiseigenaren en huurders. Door krapte zijn huizen veel meer waard geworden.
"In theorie kan de concentratie van vermogens aan de top worden afgeremd door middel van erf- en schenkbelasting, maar door ruime vrijstellingen gebeurt dit nu slechts in beperkte mate", aldus het CPB.
