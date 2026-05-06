Zalando groeit sterk door overname About You

BERLIJN (ANP) - Webwinkelconcern Zalando kende in het afgelopen kwartaal een sterke groei, vooral door de overname van de Duitse webshop About You. Ook de inzet van kunstmatige intelligentie zorgde voor meer omzet en winst, maakte het concern bekend.

Zalando behaalde een bedrijfswinst in het eerste kwartaal van bijna 65 miljoen euro, 40 procent meer dan vorig jaar en boven de verwachtingen van marktkenners. De omzet groeide met bijna 24 procent tot 3 miljard euro, eveneens boven verwachting. Exclusief de cijfers van het vorig jaar overgenomen About You steeg de omzet met 3,4 procent.

Volgens Zalando ligt het aantal actieve gebruikers van zijn verschillende apps op het record van 62,3 miljoen. Dat zijn er bijna 10 miljoen meer dan een jaar eerder, eveneens geholpen door de overname van About You.

AI

Zalando verwacht voor dit jaar opnieuw betere cijfers. Het concern herhaalde dat de omzetgroei dit jaar uitkomt tussen de 12 en 17 procent.

Het bedrijf maakt voor zijn marketingactiviteiten al tijden volop gebruik van AI. Daardoor duurt het opzetten van campagnes aanzienlijk korter en kan er fors meer content gemaakt worden. Kunstmatige intelligentie zorgt ook voor een betere inschatting van de levertijd.

10 miljoen klanten

Volgens Zalando helpt AI klanten bij het beter vinden van de juiste producten. Daardoor komen meer producten in de onlinewinkelmandjes terecht en wordt ook minder kleding teruggestuurd omdat het de verkeerde maat was.

Sinds het begin van dit jaar hebben al bijna 10 miljoen klanten de AI-assistent om advies gevraagd, tegenover 6 miljoen in heel 2025. Dit jaar wil Zalando het gebruik van AI verder uitrollen. Inmiddels worden elke maand al 2 miljoen orders verwerkt door AI-gestuurde robots in de Europese distributiecentra.