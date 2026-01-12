Econoom: uitspraak tarievenzaak VS geen klap voor handelsstromen

FRANKFURT (ANP) - Als het Amerikaanse Hooggerechtshof de importheffingen van president Donald Trump onwettig verklaart, levert dat geen grote klap op voor de wereldwijde handelsstromen. Dat denkt ING-econoom Carsten Brzeski. Hij stelt dat eerder sprake zal zijn van een verdere structurele verandering in de wereldwijde handel.

Zo richt China de handel minder op de Verenigde Staten en meer op andere werelddelen, zoals Europa en andere Aziatische regio's, legt Brzeski uit. Europa probeert op zijn beurt nieuwe handelsovereenkomsten te sluiten met partners buiten de VS, zoals Zuid-Amerikaanse landen.

Het Hooggerechtshof doet naar verwachting binnenkort uitspraak over de wettigheid van Trumps importheffingen, maar het is nog niet helemaal duidelijk wanneer die komt. Eerder wees een hof van beroep de zogenoemde 'wederkerige' heffingen en extra tarieven tegen China, Canada en Mexico af. De rechter liet ze voorlopig wel van kracht.

Andere instrumenten

De bilaterale handelsdeals die de VS hebben gesloten met verschillende handelspartners, staan volgens Brzeski los van de uitspraak van de rechter. Dat geldt bijvoorbeeld voor het handelsakkoord tussen de VS en de Europese Unie, waarbij Amerikaanse importheffingen van 15 procent zijn afgesproken. Die importheffing zou dus blijven gelden, benadrukt Brzeski.

Maar als Trumps importheffingen illegaal worden bevonden, heeft de Amerikaanse regering wel andere instrumenten ter beschikking om alsnog tarieven te innen, volgens de ING-econoom. Op de korte termijn kunnen de VS middels een bepaalde wet tot maximaal 150 dagen importheffingen van maximaal 15 procent invoeren.