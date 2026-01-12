Man die vermist meisje in Rotterdam onderdak bood weer vrij

ROTTERDAM (ANP) - De man die werd aangehouden nadat hij in zijn woning in Rotterdam-Zuid onderdak had geboden aan de vermiste Wendy (10) wordt maandag weer vrijgelaten. Dat meldt de politie. Het gaat om een 69-jarige man, die werd aangehouden op verdenking van het onttrekken aan het bevoegd gezag. Die verdenking blijft staan. Het is verboden onderdak te bieden aan een minderjarige zonder toestemming van de ouders.

Eerder meldde de politie al dat er geen aanwijzingen waren voor andere misdrijven en dat is nog altijd het geval.

Het meisje verbleef van zaterdag op zondag bij de man. Zij was op zaterdagmiddag weggelopen van haar ouderlijk huis in Rotterdam-Zuid, zegt de politie. Rond 18.00 uur sprak ze de 69-jarige Rotterdammer aan, die op dat moment zijn hond uitliet. Vanwege de kou heeft hij haar mee naar binnen genomen en eten en drinken gegeven.

In de nacht van zaterdag op zondag werd een Amber Alert uitgegeven voor de vermissing van het meisje. Zondagochtend tipte een buurtbewoonster die het meisje in een woning had gezien de politie.