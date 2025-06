Een vijfde van bedrijven past zich aan door handelsspanningen

DEN HAAG (ANP) - 13 procent van de Nederlandse bedrijven heeft de activiteiten al aangepast door de wereldwijde handelsspanningen en -verstoringen. Nog eens 8 procent is dit van plan te doen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een enquête in maart. Ondernemingen kiezen er daarbij vooral voor hun land van import of export aan te passen.

20 procent van de beleidswijzigingen gaat om het vergroten van de voorraden. 8 procent verplaatst de productie naar een ander land of, in een beperkter aantal gevallen, terug naar Nederland. Bedrijven in de industrie (33 procent) en de vervoer en opslag (30 procent) gaven het vaakst aan veranderingen door te voeren of dit van plan te zijn.

De meeste bedrijven (47 procent) zijn niet bezig met strategiewijzigingen. Bijna een derde van de ondervraagde bedrijven heeft alleen binnenlandse activiteiten.

Het wereldwijde bedrijfsleven vreesde sinds de verkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump eind vorig jaar voor belemmeringen in de wereldhandel, die begin dit jaar ook ontstonden door de handelsoorlog die Trump begon met importheffingen. Veel landen onderhandelen nu nog met de Verenigde Staten over de daadwerkelijke hoogte daarvan.