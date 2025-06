Nederlandse inflatie daalt een beetje naar 3.3 procent in mei

Het dagelijks leven is in mei gemiddeld 3,3 procent duurder geworden ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle raming. De inflatie was daarmee lager dan de 4,1 procent in april.

Ten opzichte van de voorgaande maand daalden de prijzen voor consumenten in mei met 0,5 procent. Het CBS berekent de snelle raming op basis van nog onvolledige gegevens. De definitieve inflatiecijfers van mei worden op 12 juni gepubliceerd.