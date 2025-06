Kinderombudsvrouw wil leeftijdsrichtlijn voor smartphones

DEN HAAG (ANP) - De overheid moet met een leeftijdsrichtlijn komen voor het hebben van een smartphone. Dat moet in overleg gaan met ouders en kinderen, zegt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in een interview met BNR. "Ouders zitten ermee in hun maag: ze vragen zich af vanaf welke leeftijd het verantwoord is hun kind een smartphone te geven."

Er is nu nog geen duidelijk advies over smartphonebezit, aldus Kalverboer. "Je ziet daar onrust over op het schoolplein, tussen ouders onderling en in de maatschappij. Daarom roep ik de overheid op om met een leeftijdsrichtlijn te komen, want niets is zo slecht voor kinderen als onduidelijkheid. Ten aanzien van alcoholgebruik hebben we dat ook gedaan."

Welke leeftijd goed is voor het hebben van een smartphone, daar laat de Kinderombudsvrouw zich niet over uit. "Of het nu 12, 13 of 14 wordt, dat moet de overheid bepalen in gesprek met maatschappelijke organisaties, deskundigen, ouders én kinderen. Kinderen zijn er heel goed in om te beoordelen wat goed voor ze is en wat niet."

Volgens Kalverboer is het niet nodig om een overheidscommissie in te stellen om de kwestie te onderzoeken. Dat duurt ook te lang. "Het is een kwestie die snel om duidelijkheid vraagt", zegt ze tegen BNR.