Eerste cruiseschip in Rotterdam krijgt stroom aan wal

ROTTERDAM (ANP) - Cruiseschepen die aanmeren in Rotterdam kunnen voortaan stroom vanaf de kade krijgen. Maandag is de walstroominstallatie hiervoor bij de Cruise Terminal op de Wilhelminapier in gebruik genomen. Daarmee loopt de haven in Rotterdam vooruit op Europese wetgeving waarin staat dat alle cruiseschepen in Europese havens over een aantal jaar gebruik moeten maken van walstroom.

Het cruiseschip AIDAnova kreeg maandag stroom aan wal dankzij een netaansluiting met duurzame elektriciteit. Die is aangelegd over een lengte van anderhalve kilometer door Rotterdam-Zuid.

Bijna de helft van de tijd ligt een cruiseschip in een haven. Walstroom is daardoor een effectieve manier voor cruiseschepen om te verduurzamen volgens Dirk Inger, die bij cruisemaatschappij AIDA over duurzaamheid gaat. Ook is walstroom bevorderlijk voor de luchtkwaliteit en kan in die tijd aan wal onderhoud aan het schip worden gepleegd, omdat de motoren worden uitgeschakeld, voegt hij eraan toe. Vanuit klimaatactivisten is geregeld kritiek op de milieu- en klimaatimpact van cruisetoerisme.

Niet volledig uitstootvrij

Walstroom maakt een schip aan wal niet volledig uitstootvrij, maar bespaart ongeveer 80 procent ten opzichte van een schip dat aan wal energie gebruikt via generatoren die op fossiele brandstoffen draaien. Hoeveel dat scheelt op de totale uitstoot van een cruiseschip is niet bekend.

Rotterdam is de dertiende Europese haven waar walstroom mogelijk is, vertelt Inger. Er is daarmee nog een lange weg te gaan, want de schepen van AIDA varen naar ongeveer driehonderd verschillende havens. In bijvoorbeeld Spanje, Italië en Griekenland is nog helemaal geen walstroom mogelijk, stelt hij.

Inkomsten

Voor Rotterdam zijn de ruim honderd cruiseschepen die jaarlijks in de stad aanmeren een waardevolle bron van inkomsten, zegt havenwethouder Robert Simons. "Door ze aan de stekker te leggen, verbeteren we nu de luchtkwaliteit en verminderen we de geluidsoverlast."