Eerste krimp voor economie Rusland sinds 2023

door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 19:00
MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - De economie van Rusland is in het eerste kwartaal met 0,2 procent gekrompen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Russische statistiekbureau. Daarmee is de economie van Rusland voor het eerst sinds 2023 gekrompen. Eerder deze week verlaagde het ministerie van Economische Zaken al zijn groeiverwachting voor de economie voor heel dit jaar.
De krimp kwam onder meer door zeer koud winterweer en zware sneeuwval waardoor de bouwsector werd verstoord. Die speelt een belangrijke rol in de Russische economie, die ook worstelt met de gevolgen van de westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne. Daarnaast zorgen Oekraïense aanvallen op Russische olie-infrastructuur zoals raffinaderijen voor problemen bij de olie-export.
Voor dit jaar rekent het ministerie nu op een groei van 0,4 procent. Eerder werd een plus van 1,3 procent voorzien.
