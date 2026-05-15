Wat kost een cappuccino in jouw vakantieland?

door Ans Vink
vrijdag, 15 mei 2026 om 19:20
In Nederland betaal je gemiddeld rond de 3,20 à 3,60 euro voor een cappuccino, terwijl je in veel populaire vakantielanden tussen de 1,50 en 2,50 euro kwijt bent, met Scandinavië en Zwitserland als dure uitschieters.

Nederland

  • Gemiddelde prijs cappuccino rond €3,20–3,65.
  • Onderzoeken rond 2023–2026 komen uit op ongeveer €3,21 gemiddeld; in Amsterdam zit je al snel boven de €3,60.

Typische prijzen per vakantieland

Onthoud: dit zijn gemiddelde horecaprijzen (stad/terras), luchthaven en hotspot zijn vaak duurder.
LandGemiddelde cappuccino-prijsOpmerking
Bosniëca. €1,27 Een van de goedkoopste in Europa
Noord‑Macedoniëca. €1,49 Erg goedkoop vakantieland
Montenegroca. €1,50 Vergelijkbaar met Macedonië
Italiëca. €1,40–1,60 Aan de bar vaak goedkoper dan op het terras
Spanjeca. €1,80–2,05 Beduidend lager dan NL
Duitslandca. €2,60 Iets goedkoper dan NL
Belgiëca. €2,70–3,25 Rond NL‑niveau
Frankrijkca. €3,50 Terras in Parijs vaak duurder
Nederlandca. €3,20–3,64 Middenmoter in Europa
Zwitserlandca. €4,50–5,09 Een van de duurste landen
Noorwegenca. €4,12–4,38 Hoog prijsniveau
Denemarkenca. €5,39–5,67 Koploper: hier is cappuccino het duurst
Een nuttige vuistregel voor vakantie: in Zuid- en Zuidoost‑Europa zit je vaak tussen 1,50 en 2,00 euro, in Midden‑Europa rond 2,50–3,00 euro, in Nederland en België iets boven de 3 euro, en in Scandinavië/Zwitserland ga je richting 4,50–5,50 euro per cappuccino.

Verrassend: Dit is het smerigste onderdeel van je keuken

Geld: Hoeveel 'gelijker' is Nederland eigenlijk dan Duitsland, Frankrijk of Scandinavië?

Hirsch Ballin in 2010: Markuszower staatsgevaarlijk

Wie loopt écht risico in de nieuwe strijd om de hypotheekrenteaftrek?

Nieuwe UFO-files suggereren dat er iets vreemds aan de hand is in de lucht

Reizen in oorlogstijd: nu het Midden-Oosten en Afrika onveilig ziijn én vliegen duurder wordt

