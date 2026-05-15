Wat kost een cappuccino in jouw vakantieland?

In Nederland betaal je gemiddeld rond de 3,20 à 3,60 euro voor een cappuccino, terwijl je in veel populaire vakantielanden tussen de 1,50 en 2,50 euro kwijt bent, met Scandinavië en Zwitserland als dure uitschieters.

Nederland

Gemiddelde prijs cappuccino rond €3,20–3,65.

Onderzoeken rond 2023–2026 komen uit op ongeveer €3,21 gemiddeld; in Amsterdam zit je al snel boven de €3,60.

Typische prijzen per vakantieland

Onthoud: dit zijn gemiddelde horecaprijzen (stad/terras), luchthaven en hotspot zijn vaak duurder.

Land Gemiddelde cappuccino-prijs Opmerking Bosnië ca. €1,27 Een van de goedkoopste in Europa Noord‑Macedonië ca. €1,49 Erg goedkoop vakantieland Montenegro ca. €1,50 Vergelijkbaar met Macedonië Italië ca. €1,40–1,60 Aan de bar vaak goedkoper dan op het terras Spanje ca. €1,80–2,05 Beduidend lager dan NL Duitsland ca. €2,60 Iets goedkoper dan NL België ca. €2,70–3,25 Rond NL‑niveau Frankrijk ca. €3,50 Terras in Parijs vaak duurder Nederland ca. €3,20–3,64 Middenmoter in Europa Zwitserland ca. €4,50–5,09 Een van de duurste landen Noorwegen ca. €4,12–4,38 Hoog prijsniveau Denemarken ca. €5,39–5,67 Koploper: hier is cappuccino het duurst