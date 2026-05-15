Wat kost een cappuccino in jouw vakantieland?

In Nederland betaal je gemiddeld rond de 3,20 à 3,60 euro voor een cappuccino, terwijl je in veel populaire vakantielanden tussen de 1,50 en 2,50 euro kwijt bent, met Scandinavië en Zwitserland als dure uitschieters.
Nederland
- Gemiddelde prijs cappuccino rond €3,20–3,65.
- Onderzoeken rond 2023–2026 komen uit op ongeveer €3,21 gemiddeld; in Amsterdam zit je al snel boven de €3,60.
Typische prijzen per vakantieland
Onthoud: dit zijn gemiddelde horecaprijzen (stad/terras), luchthaven en hotspot zijn vaak duurder.
|Land
|Gemiddelde cappuccino-prijs
|Opmerking
|Bosnië
|ca. €1,27
|Een van de goedkoopste in Europa
|Noord‑Macedonië
|ca. €1,49
|Erg goedkoop vakantieland
|Montenegro
|ca. €1,50
|Vergelijkbaar met Macedonië
|Italië
|ca. €1,40–1,60
|Aan de bar vaak goedkoper dan op het terras
|Spanje
|ca. €1,80–2,05
|Beduidend lager dan NL
|Duitsland
|ca. €2,60
|Iets goedkoper dan NL
|België
|ca. €2,70–3,25
|Rond NL‑niveau
|Frankrijk
|ca. €3,50
|Terras in Parijs vaak duurder
|Nederland
|ca. €3,20–3,64
|Middenmoter in Europa
|Zwitserland
|ca. €4,50–5,09
|Een van de duurste landen
|Noorwegen
|ca. €4,12–4,38
|Hoog prijsniveau
|Denemarken
|ca. €5,39–5,67
|Koploper: hier is cappuccino het duurst
Een nuttige vuistregel voor vakantie
: in Zuid- en Zuidoost‑Europa zit je vaak tussen 1,50 en 2,00 euro, in Midden‑Europa rond 2,50–3,00 euro, in Nederland en België iets boven de 3 euro, en in Scandinavië/Zwitserland ga je richting 4,50–5,50 euro per cappuccino.