Voormalig Belgische wielerkampioene (19) overleden aan botkanker

Sport
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 18:56
DEN HAAG (ANP/BELGA) - De Belgische voormalige wielerkampioene Jilke Michielsen is op 19-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van botkanker. Dat werd vrijdag bekendgemaakt op haar Instagramaccount, waar ze de afgelopen tijd verschillende updates plaatste over haar gezondheid.
"Niet zagen, gewoon genieten" staat in het bericht waarin haar overlijden bekend werd gemaakt. Zagen is Vlaams voor klagen.
Drie jaar geleden kreeg Michielsen de diagnose terminale botkanker, waardoor ze haar wielercarrière moest stopzetten. Begin deze maand maakte het wielertalent bekend te moeten stoppen met haar chemotherapie omdat ze geen bloedcellen meer aanmaakte. "Mijn lichaam kan niet meer volgen", schreef ze toen op Instagram.
Michielsen werd in 2022 Belgisch kampioene op de weg bij de junioren. Dat jaar werd ze ook Belgisch kampioene op het onderdeel omnium.
