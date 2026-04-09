Eerste niet-Iraanse tanker sinds bestand door Straat van Hormuz

ATHENE (ANP/AFP) - De eerste niet-Iraanse olietanker sinds het staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran is donderdag door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de website MarineTraffic, die de locatiegegevens van schepen bijhoudt.

Het gaat om de MSG, een olietanker onder Gabonese vlag. Deze voer door de strategische waterweg met ongeveer 7000 ton stookolie uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het schip is onderweg naar India.

Sinds het twee weken durende bestand woensdag inging, is de scheepvaart door de zeestraat nog nauwelijks echt hervat. Voor de MSG passeerden er slechts twee andere tankers, beide onder Iraanse vlag, en zes andere vrachtschepen.

Scheepvaartverkeer

Ondanks de oorlog was er afgelopen maand wel wat scheepvaartverkeer. Dit betrof onder meer Iraanse schepen, schepen met speciale toestemming van Iran of schepen die alle risico's wilden nemen.

Maar dit alles is slechts een fractie van wat er voor de oorlog aan schepen voer. In vredestijd waren er dagelijks meer dan honderd doorvaarten.