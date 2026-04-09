Gratis huis in Spanje of Italië? Zo duur kan de droom uitpakken

Een gratis huis in een pittoresk dorpje in Spanje of Italië: het klinkt als een droom, maar steeds vaker blijkt het een riskant avontuur met een fors prijskaartje. Gemeenten lokken nieuwe inwoners met symbolische koopprijzen of zelfs gratis woningen, om leegloop en vergrijzing te keren, maar Nederlanders die de stap wagen, botsen geregeld op juridische, praktische en financiële valkuilen.

In h et Spaanse Arenillas wordt momenteel geadverteerd met een gratis huis én een baan, om het dorp van de ondergang te redden. Soortgelijke projecten in Italiaanse dorpen, waar huizen voor 1 euro werden aangeboden, liepen eerder vast op moeizame eigendomsoverdracht, hoge aansluitkosten voor water, elektriciteit en riool, en onduidelijkheden rond erfgenamen. In het Zuid-Spaanse Polopos zagen T hysa (38) en Wijnand (49) , bekend van het tv-programma Het Spaanse dorp, de keerzijde van de droom: “Het eerste jaar is alles nieuw en leuk, het tweede jaar is hetzelfde en dan slaat de verveling toe.

Volgens Wijnand is succes vooral weggelegd voor wie een realistisch plan, taalvaardigheid en een stabiel inkomen meeneemt. Veel nieuwkomers waren afhankelijk van toerisme, en liepen tijdens de coronapandemie keihard tegen de muur toen bezoekers wegbleven. De bed and breakfast van Thysa en Wijnand is inmiddels omgevormd tot kunstenaarsverblijf, terwijl Wijnand zelf in de makelaardij rolde doordat Nederlanders massaal naar huizen in de regio kwamen kijken.

Ook makelaar Paula van Oudheusden, actief in de regio Salobreña, ziet de huizenmarkt “exploderen” door de toestroom van jonge Nederlandse gezinnen, maar waarschuwt in De Telegraaf dat werk vinden lastig is en lokale werkgevers huiverig zijn voor vaste contracten. Wie zelf een bedrijf wil starten, moet rekening houden met twee à drie jaar extra aanlooptijd vergeleken met Nederland, zonder noemenswaardige overheidssteun.