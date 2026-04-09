Libanon stelt dodental door aanvallen Israël naar boven bij

door anp
donderdag, 09 april 2026 om 19:58
anp090426176 1
BEIROET (ANP/RTR) - Libanon heeft het dodental door de Israëlische bombardementen op woensdag naar boven bijgesteld. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat zeker 303 mensen om het leven kwamen door de aanvallen en 1150 personen gewond raakten.
Het ministerie waarschuwt dat het dodental niet definitief is en waarschijnlijk verder oploopt. Reddingsteams stuiten nog steeds op lichamen in het puin van gebouwen.
Israël voerde woensdag de grootste aanvalsgolf uit sinds het conflict met Hezbollah weer oplaaide. De beweging had begin maart Israël onder vuur genomen om Iran te steunen.
Staakt-het-vuren
Sindsdien kwamen in Libanon zeker 1888 mensen om het leven, zegt het ministerie. Ook raakten meer dan 6000 mensen gewond.
De zware Israëlische aanval van woensdag volgde op het staakt-het-vuren dat de VS en Iran hadden gesloten. Israël zei dat Libanon daar niet onder viel en maakte donderdag bekend rechtstreeks met het buurland te willen onderhandelen.
