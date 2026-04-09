Goede partner is meestal ook goede ouder

De vaardigheden die we we nodig hebben om een zorgzame partner te zijn gebruiken we ook om onze kinderen op te voeden, volgens een nieuwe studie. Onderzoekers van de Universiteit van Bristol gingen na hoe zorgzaamheid tot uiting komt binnen gezinnen en hoe de ene relatie van invloed is op de andere. 'We wilden nagaan of de relatie tussen de ouders verband houdt met wat voor soort ouders ze zijn,' aldus de dr. Abigail Millings. Zorgzaamheid als partner en als ouder houdt bv. in dat als de ander een slechte dag heeft gehad, je hem/haar weet op te vrolijken en dat je kunt inschatten of de ander wel opgevrolijkt wil worden. De onderzoekers vonden ook dat jouw zorgzaamheid in de richting van je partner niet geassocieerd is met de manier waarop je partner zich gedraagt als ouder.