Hoeveel seks hebben gelukkige stellen écht? (minder dan je denkt)

Vier keer per week? Eén keer per maand? Als het om seks in een gelukkige relatie gaat, blijkt er niet een duidelijk optimum te bestaan. Het idee van een ideaal aantal keer de lakens induiken kan linea recta de prullenbak in.

Uit recente verhalen van stellen die zichzelf gelukkig noemen, komt een opvallend breed spectrum naar voren. Sommige koppels duiken meerdere keren per week het bed in, anderen zijn tevreden met één keer per maand. En dat werkt voor hen allemaal prima.

Neem een stel van begin dertig dat ongeveer één keer per week seks heeft, tenzij er heel veel in de agenda staat, dan wordt het eens in de paar weken. Of een stel van in de vijftig dat het juist vier keer per week doet. En dan is er nog een duo dat door drukke banen genoegen neemt met één keer per maand, zonder dat dat iets zegt over hun liefde

De mythe van het perfecte aantal

Het idee dat gelukkige relaties automatisch gepaard gaan met een bruisend seksleven, is hardnekkig. Maar ook behoorlijk onrealistisch. Want laten we eerlijk zijn: veel mensen gaan moe, druk en gestrest door het leven.

Werk, kinderen, boodschappen, rekeningen en ergens tussendoor moet je ook nog 'spontaan sexy' zijn. Geen wonder dat dat plaatje vaak niet klopt.

Kwaliteit boven kwantiteit

Volgens seksuoloog Kate Moyle ligt de focus vaak verkeerd. “Seks kan een belangrijk onderdeel zijn van een gezonde relatie, maar het is geen allesbepalende graadmeter voor hoe goed die relatie is. Alleen kijken naar hoe vaak je seks hebt, zegt niets over de kwaliteit of tevredenheid”, zegt ze tegen Vice.

Met andere woorden: vaker is niet per se beter. Ook libido wordt beïnvloed door alles wat er in je leven speelt. Stress, werkdruk, kinderen en geldzorgen zijn stuk voor stuk factoren die invloed hebben op hoe vaak (en of) je zin hebt.

Het echte antwoord is simpel (en frustrerend)

Dus hoe vaak hebben gelukkige stellen seks? Zo vaak als voor hen werkt. Misschien niet het spannende antwoord waar je op hoopte, maar wel de waarheid. Want achter gesloten deuren blijkt een gelukkige relatie een stuk minder perfect geregisseerd dan social media je wil laten geloven.