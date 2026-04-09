„Helemaal niet waar”: Ten Damme zet advocaat Ali B publiekelijk recht

seksueel misbruik
door Désirée du Roy
donderdag, 09 april 2026 om 6:13
Ellen ten Damme wil het liefst niets met de strafzaak tegen Ali B te maken hebben, maar voelt zich toch genoodzaakt een harde correctie te plaatsen. In gesprek met RTL Boulevard zegt ze dat de suggestie van advocaat Bart Swier – dat er sprake zou zijn geweest van ‘gewoon vreemdgaan’ – simpelweg „helemaal niet waar” is. Daarmee keert ze zich nadrukkelijk tegen de framing van de verdediging, terwijl haar verklaring juist een belangrijke pijler is onder de strafeis van het Openbaar Ministerie van 2,5 jaar cel.
Ten Damme verklaarde eerder dat zij door Ali B is verkracht tijdens een opname van De Muziekkaravaan, maar volgt het proces verder nauwelijks en laat zich vooral door haar partner bijpraten. Ze noemt het „heel vervelend” dat ze er telkens over moet praten en probeert zich er bewust voor af te schermen. Tegelijk plaatst ze de aandacht voor de zaak in perspectief: in haar directe omgeving zijn mensen ernstig ziek en dat vraagt volgens haar minstens zoveel aandacht.
Op 7 mei doet de rechter uitspraak in de veelbesproken MeToo-zaak rond de rapper, waarin ook de zaken rond Naomi en zangeres Jill Helena spelen. In die laatste zaak heeft het OM vrijspraak gevraagd, maar de druk rond de andere aantijgingen blijft hoog. Terwijl in de rechtszaal wordt gewikt en gewogen over woorden als verkrachting en vreemdgaan, maakt Ten Damme duidelijk dat haar grens al lang is overschreden.

