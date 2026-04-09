Dezelfde pils voor de helft van de prijs: deze budgetbiertjes komen stiekem uit grote brouwerijen

Een kratje pils kost in de supermarkt al snel twintig euro. Of je moet naar de donkere hoekjes van de grootgrutter gaan, alwaar B-merken met illustere namen als Pitt, Brouwers, Kordaat, Dors en Schultenbräu je aanstaren. Maar wie denkt dat goedkoop bier automatisch minder is, zit er flink naast.

Achter veel budgetpilsjes gaan namelijk dezelfde brouwers schuil als achter de bekende A-merken. Sterker nog: sommige goedkope biertjes komen gewoon uit dezelfde ketels als de dure varianten.

Dezelfde machines

Grote brouwerijen draaien op volle capaciteit. En wat doen ze met die extra ruimte? Die gebruiken ze om huismerken te produceren voor supermarkten. Met dezelfde machines, dezelfde kennis en dezelfde kwaliteitscontrole.

Neem het populaire Brouwers-bier van Albert Heijn. Dat begon ooit bij Bavaria, maar wordt inmiddels gebrouwen door Grolsch. Of Dors, het huismerk van Jumbo: dat rolt gewoon uit de ketels van Bavaria in Lieshout.

Ook Schultenbräu, vaak gezien als ‘budgetbier pur sang’, komt van een moderne brouwerij in België. Daar zorgen vakmensen ervoor dat de kwaliteit constant blijft, ook als de prijs laag is.

De smaaktest

De grote vraag: is goedkoop bier identiek aan een A-merk? Het eerlijke antwoord is nee. Brouwerijen passen hun recept aan voor verschillende klanten. Dat kan betekenen: iets minder hop, andere moutverhoudingen of een kortere rijpingstijd. Het resultaat is vaak een iets neutralere smaak, maar de gemiddelde bierdrinker kan het verschil niet eens proeven.

Slecht bier is het absoluut niet. De technische kwaliteit is vrijwel altijd hoog. Grote brouwers kunnen het zich simpelweg niet permitteren om ondermaatse producten te maken. Dat zou hun hele productieproces verstoren.

In blinde tests blijkt keer op keer: veel mensen proeven het verschil nauwelijks. Het prijskaartje zegt vaak meer over marketing dan over smaak. Waarom zou je dubbel betalen als je iets drinkt dat in dezelfde fabriek is gemaakt?

Let op het etiket

Wie slim is, kijkt naar de kleine lettertjes. Op het blikje of flesje staat vaak een code of plaatsnaam die verraadt waar het bier vandaan komt. Namen als Lieshout (Bavaria), Enschede (Grolsch) of het Belgische Bocholt (Brouwerij Martens) zijn een duidelijke hint.