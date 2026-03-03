Eerste vlucht vanuit Dubai naar Duitsland na begin oorlog Iran

FRANKFURT (ANP/DPA) - Ook in Duitsland komen de eerste vluchten aan vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Een woordvoerster van de luchthaven van Frankfurt meldt aan persbureau dpa dat een vliegtuig van Emirates Airlines onderweg is van Dubai naar de Duitse stad.

De Verenigde Arabische Emiraten schortten internationale vluchten vanuit Dubai op toen de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran zaterdag begonnen. Iran reageerde met tegenaanvallen op legerbases van de VS in meerdere Golfstaten. Andere landen in de regio sloten ook het luchtruim, zoals het belangrijke knooppunt Qatar.

Op de website van de luchthaven van München staat ook dat een Emirates-vlucht vanuit Dubai volgens planning zal aankomen, terwijl een andere is geannuleerd. Maandagavond kwam op Schiphol al een vlucht van Etihad Airways uit Abu Dhabi aan.