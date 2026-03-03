Israël meldt grote aanval op hoofdkwartier Iraans regime

JERUZALEM (ANP) - Israël zegt een nachtelijke aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk complex van het Iraanse regime in Teheran. Daarbij werd een groot aantal bommen afgeworpen, schrijft nieuwssite Times of Israel.

De Israëlische krijgsmacht noemt het zogenoemde leiderschapscomplex het belangrijkste centrale hoofdkwartier van het "Iraanse terreurregime". Er bevinden zich onder meer de nationale veiligheidsraad en het presidentiële bureau.

Onduidelijk is nog wat de impact is van de aanval. Veel Iraanse kopstukken zijn afgelopen weekend bij aanvang van de Amerikaans-Israëlische bombardementen gedood. Het gaat onder meer om hoogste leider Ali Khamenei, de Iraanse minister van Defensie en het hoofd van de Revolutionaire Garde.