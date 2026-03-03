Copernicus ziet grote wolken met Saharastof naar Europa komen

BONN (ANP) - Flinke stofwolken uit de Sahara waaien de komende dagen over West-Europa heen. De Europese weer- en klimaatdienst Copernicus ziet een opvallend grote stofpluim naderen, die eerst Spanje en Portugal bereikt en aan het eind van de week op grotere hoogten ook over Nederland en zelfs Scandinavië trekt.

Stofwolken uit de Noord-Afrikaanse woestijn bereiken vaker Europa, meestal in het voorjaar en de zomer. De stofdeeltjes in de lucht hebben uiteenlopende effecten: ze kunnen de lucht een oranje gloed geven op zonnige dagen. Ook kan stof worden afgezet op de grond en bijvoorbeeld op auto's, die daardoor een dun laagje roodachtig stof op zich krijgen.

Voor de luchtkwaliteit kan het Saharastof ook nadelig zijn, maar dat speelt vooral in Spanje en Portugal en mogelijk ook in delen van Frankrijk.

Het stof waait op als het stormt en wordt door een lagedruksysteem richting het westen van Europa getransporteerd. Dat gebeurde twee weken terug ook, maar deze episode wordt naar verwachting "intenser", laat Copernicus weten.