Eerste volledig elektrische Ferrari geveild voor recordbedrag

MONTEREY (ANP/BLOOMBERG) - De eerste volledig elektrische auto van Ferrari is voor 40 miljoen dollar geveild, omgerekend zo'n 35 miljoen euro. Daarmee is de Ferrari Luce de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht, ondanks de kritiek die de wagen kreeg.

De op maat gemaakte Luce werd aangeboden op de liefdadigheidsveiling van Sotheby's. De wagen brak het record van vorig jaar, dat eveneens in handen was van Ferrari. Toen werd een gepersonaliseerde Daytona SP3 verkocht voor 26 miljoen dollar.

Ferrari onthulde afgelopen mei de Luce, met een prijskaartje van 550.000 euro. De sportwagenfabrikant kreeg al snel te maken met een golf van kritiek, waarna de aandelenkoers daalde. De eerste elektrische auto van Ferrari betekent een grote breuk met zijn sportwagens met verbrandingsmotoren. Zo beschreef een analist het uiterlijk van de auto als een mix tussen een elektrische Honda Accord en een Tesla Model 3.