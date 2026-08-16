Man (26) aangehouden om mogelijke brandstichting in Oosterhout

OOSTERHOUT (ANP) - In het onderzoek naar een woningbrand die eerder deze week woedde in het Noord-Brabantse Oosterhout heeft de politie zondagochtend een 26-jarige man uit die plaats aangehouden. De politie zegt er rekening mee te houden dat de brand is aangestoken.

De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit aan de Henriëtte Roland Holststraat. Er was op dat moment niemand in de woning aanwezig. Wel werden bewoners van naastgelegen woningen uit voorzorg geëvacueerd. De woning werd onbewoonbaar door de brand.

Hoe de brand precies is ontstaan, wordt nog onderzocht. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.