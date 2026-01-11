ECONOMIE
Egypte sluit duurzame energiedeals ter waarde van 1,8 miljard

Economie
door anp
zondag, 11 januari 2026 om 14:43
anp110126075 1
CAIRO (ANP/RTR) - Egypte heeft deals voor duurzame energie ondertekend ter waarde van 1,8 miljard dollar, omgerekend ongeveer 1,5 miljard euro. Dit meldt de staatstelevisie.
Het eerste project wordt volgens het Egyptische kabinet een zonne-energiecentrale voor de opwekking van elektriciteit en energieopslagstations in de stad Minya. Het wordt gebouwd door de Noorse ontwikkelaar van hernieuwbare energie Scatec. De centrale moet 1,7 gigawatt kunnen opwekken.
Het tweede project is een fabriek voor energieopslagbatterijen in de economische zone van het Suezkanaal door het Chinese Sungrow. Een deel van de productie van die fabriek moet aan het eerste project worden geleverd.
Het land wil dat tegen 2030 42 procent van zijn elektriciteit uit hernieuwbare energie bestaat. De Egyptische premier Mostafa Madbouly heeft eerder gewaarschuwd dat dit doel in gevaar komt zonder meer internationale steun.
