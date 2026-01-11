Atlete Brinkman derde bij rentree in halve marathon Egmond

EGMOND AAN ZEE (ANP) - Atlete Nienke Brinkman is bij haar rentree derde geworden op de halve marathon van Egmond. De winst ging naar Florence Niyonkuru uit Rwanda in 1.10.38, voor haar landgenote Emeline Imanizabayo.

Brinkman (32) beleefde in 2025 fysiek en mentaal een moeilijk jaar, zo liet ze eind december weten in een openhartige post op Instagram. "Ik begin eindelijk weer wat vertrouwen in mijn lichaam te krijgen. Geen grote doelen of voornemens voor 2026, alleen maar elke dag een glimlach", schreef ze destijds. Brinkman boekte zondag onder koude omstandigheden haar beste resultaat in Egmond sinds haar winst in 2023.

In de eerste kilometers van de wedstrijd over het strand vormde zich een kopgroep van zeven vrouwen. Na een afvalrace in de duinen, op de terugweg naar Egmond, bleven drie vrouwen over. Daarvan was Niyonkuru duidelijk de sterkste.

Winst mannen voor Haymanot Alew

Bij de mannen ging de winst naar Haymanot Alew uit Ethiopië in 1.03.00. Ook bij de mannen ging de derde plaats naar Nederland. Stan Niesten behaalde met de derde plaats zijn beste resultaat ooit in Egmond.

Niesten bleef lang in de race voor de overwinning. Op het strand bleef een grote groep atleten bij elkaar. Pas in de duinen kwam er een kleinere kopgroep. In de laatste kilometers moest Niesten de latere winnaar Alew en nummer 2 Suldan Hassan uit Zweden laten gaan.