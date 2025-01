Egypte 'voorzichtig optimistisch' over inkomsten Suezkanaal

DAVOS (ANP/BLOOMBERG) - Egypte is "voorzichtig optimistisch" dat een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas uiteindelijk zal leiden tot een herstel van de inkomsten uit het Suezkanaal. Die inkomsten zijn door de oorlog met minstens 60 procent gedaald, maakte de Egyptische minister voor Buitenlandse Handel en Investeringen bekend.

"Het zal niet een onmiddellijke ommekeer zijn naar het Suezkanaal zoals wij voor ogen hebben. We zullen het bestuderen en we zullen met scheepseigenaren praten", zei minister Hassan El Khatib op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos.

De verstoringen in de Rode Zee door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op de scheepvaart hebben Egypte vorig jaar ruim 6,7 miljard euro aan inkomsten uit het Suezkanaal gekost, omdat veel grote rederijen zoals Maersk door die aanvallen de Rode Zee mijden en omvaren via Afrika.

De Houthi's hebben gezegd dat door de wapenstilstand ze alleen nog maar aanvallen uit solidariteit met Hamas zullen uitvoeren op schepen die banden hebben met Israël en dat er geen aanvallen meer op andere schepen zullen zijn.

Het Suezkanaal is een belangrijke vaarroute tussen Europa en Azië en een belangrijke inkomstenbron voor Egypte.