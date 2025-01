Kamer wil advies Raad van State over pensioenvoorstel NSC

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat de Raad van State zich buigt over een voorstel van NSC en BBB om deelnemers van pensioenfondsen inspraak te geven op de vraag of bestaande pensioenrechten mogen worden overgezet naar het nieuwe stelsel. Een verzoek daartoe van D66 kreeg tijdens een speciaal ingelaste vergadering van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid brede steun.

NSC'er Agnes Joseph kwam eerder deze week met haar voorstel om pensioenfondsen een referendum te laten houden onder deelnemers voordat het overgaat tot het zogenoemde 'invaren' in het nieuwe stelsel. Zij wil dat indienen als wijzigingsvoorstel (amendement) op een wet die binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld, en die pensioenfondsen langer de tijd geeft voor de overstap naar de nieuwe pensioenregeling.

De Raad van State geeft altijd advies over wetsvoorstellen voor ze in de Kamer worden besproken, maar niet over amendementen. D66-Kamerlid Hans Vijlbrief vroeg het kabinet om zijn belangrijkste adviseur in dit geval wel om een oordeel te verzoeken. Hij wees op de mogelijk ingrijpende gevolgen van het voorstel voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, waar jarenlang aan is gewerkt. Ook NSC ging mee in zijn verzoek.