Amsterdamse driehoek neemt aanbevelingen Maccabi-onderzoek over

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse driehoek "herkent de conclusies" en neemt de aanbevelingen over uit het onderzoek over het geweld rond de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. "Hoewel risico's niet kunnen worden uitgesloten, zijn wij eraan gehouden te leren van deze gebeurtenissen en te blijven zoeken naar verbeteringen in ons handelen", schrijft burgemeester Femke Halsema aan de gemeenteraad.

In het rapport constateert het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, dat in de nacht na de wedstrijd gemeente en politie actiever hadden kunnen communiceren over het geweld in de hoofdstad, ook al was er beperkte informatie beschikbaar. Halsema schrijft dat de driehoek het belang van communicatie in een crisissituatie erkent. "Tegelijkertijd waarschuwen wij ervoor dat nachtelijke en nog onzekere informatie juist kan bijdragen aan onrust en onzekerheid: het verzamelen en wegen van de feiten dient altijd aan communicatie met de bevolking vooraf te gaan, zeker als er veel geruchten en politieke misinformatie zijn."