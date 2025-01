EIB: uitspraak stikstofdoelen kan positief zijn voor woningbouw

AMSTERDAM (ANP) - De uitspraak van de rechtbank in Den Haag woensdag over het terugdringen van de stikstofuitstoot zou positief kunnen uitpakken voor de bouw van nieuwe woningen. Dit stelt de directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), Taco van Hoek.

De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de staat te weinig doet om de achteruitgang van de natuur te beschermen tegen stikstof en dit snel moet verbeteren. Het kabinet moet beleid rond stikstofreductie nu aanpassen om ervoor te zorgen dat de reductiedoelen voor eind 2030 worden gehaald. Onder andere de landbouwsector wordt doorgaans gezien als een van de grootste bronnen van stikstofuitstoot in Nederland.

Als de uitspraak leidt tot niet-vrijwillige sanering in de landbouw kan dit de bouw helpen bij de vergunningverlening voor de bouw van de nieuwe huizen die in Nederland nodig zijn, stelt Van Hoek bij de presentatie van cijfers over de verwachte bouwproductie tot en met 2029. "Maar dat zal niet komend jaar of volgend jaar tot veranderingen leiden. Het gaat jaren kosten, als het al voor 2030 voor elkaar komt", zegt hij over de uitvoering van nieuw stikstofbeleid.

Strenger stikstofbeleid voor de landbouw zou een opsteker zijn voor de woningbouw. De bouwsector klaagt al langer over lange procedures voor onder andere vergunningen. Daarnaast wordt het doel om elk jaar 100.000 nieuwe woningen bij te bouwen tot 2030 al jarenlang niet gehaald. Dat zal ook komende jaren niet gebeuren, voorziet het EIB. In 2024 groeide de woningvoorraad met 70.000 huizen. Dat aantal zal dit en komende jaren stijgen, maar niet hoger uitkomen dan zo'n 83.000 in 2029, verwacht het EIB.