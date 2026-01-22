EIB verwacht dat dit jaar veel meer huizen worden opgeleverd

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal nieuwbouwwoningen dat wordt opgeleverd neemt de komende twee jaar flink toe, nadat de groei vorig jaar nog iets lager uitviel. Dit verwacht directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Het aantal opgeleverde huizen zal dit jaar stijgen naar 80.000 en volgend jaar naar 84.000, verwacht hij. Mede hierdoor groeit ook de woningvoorraad.

In 2025 kwamen er volgens de EIB-directeur 68.000 nieuwbouwhuizen bij, tegen 69.000 in het jaar daarvoor. Het afgelopen jaar zijn meer grote projecten opgestart. Het duurde echter langer voordat nieuwbouwwoningen werden opgeleverd. Er worden nu meer huizen gebouwd die in 2026 en 2027 met vertraging op de markt komen. Van Hoek voorziet dat het aantal nieuwbouwhuizen in 2028 verder stijgt, maar in 2030 weer iets daalt.

De totale woningvoorraad groeit in 2026 naar 81.000 huizen en in 2027 naar 85.000 woningen. "Bij de verwachte huishoudensgroei op middellange termijn kan hiermee een deel van de opgelopen achterstanden op de woningmarkt worden ingelopen", aldus Van Hoek. Wel blijft de spanning op de krappe woningmarkt volgens hem aanhouden. In 2030 zakt de woningvoorraad terug naar 83.000 woningen, dan worden meer huizen gesloopt.

Doel

Met de bouw van nieuwe huizen is volgens de EIB-directeur dit jaar een bedrag van meer dan 23 miljard euro gemoeid en volgend jaar ruim 25 miljard euro.

Met de verwachte groei zou Nederland het doel om elk jaar 100.000 woningen te bouwen nog altijd niet halen. De nieuwbouw kampt met onder meer een tekort aan bouwgrond, de stikstofproblematiek en het volle stroomnet.