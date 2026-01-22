Nibud minder optimistisch over stijging koopkracht

UTRECHT (ANP) - Voorlichtingsinstituut Nibud is minder optimistisch over de stijging van de koopkracht in Nederland. Dat komt doordat de lonen gemiddeld minder hard stijgen dan eerder verwacht, meldt de organisatie die informeert over huishoudfinanciën.

De koopkracht, die aangeeft hoeveel je kunt kopen van je besteedbare inkomen, stijgt volgens nieuwe berekeningen van het Nibud dit jaar gemiddeld 0,9 procent. In september rekende het instituut op een stijging van gemiddeld 1,3 procent. Volgens Nibud-directeur Mattias Gijsbertsen komt de verwachte toename neer op ongeveer "vier tientjes per maand meer".

"De stijging is mager en externe factoren als een strenge winter en een hoge energierekening kunnen ervoor zorgen dat jouw koopkracht nog minder stijgt of zelfs daalt", zegt Gijsbertsen.

Het Nibud legt uit dat voor veel verschillende doelgroepen de ontwikkeling van de koopkracht anders is. Zo zijn er gepensioneerden die profiteren van de overstap van hun pensioenfonds naar het nieuwe stelsel, omdat die fondsen een deel van hun reserves kunnen uitdelen. Daarnaast hebben veranderingen van de persoonlijke omstandigheden, zoals promotie op het werk of een scheiding, veel invloed op de koopkracht.