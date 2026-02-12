Eigen Huis oneens met CPB: huiseigenaar mag niet de dupe worden

AMERSFOORT (ANP) - Vereniging Eigen Huis is het oneens met het Centraal Planbureau, dat pleit voor het afbouwen van voordelen voor mensen met een koopwoning. Volgens het CPB is dat nodig om de woningmarkt vlot te trekken en woningzoekenden beter te ondersteunen.

VEH waarschuwt echter dat huiseigenaren hierdoor in de knel komen. "Wij staan open voor een consistent en toekomstgericht woonbeleid, maar alleen als dit niet neerkomt op het afwentelen van de woningcrisis op bestaande huiseigenaren. Doorstroming bereik je niet door zekerheid weg te nemen, maar door aanbod te vergroten en woonlasten stabiel en voorspelbaar te houden", aldus de belangenorganisatie.

Het planbureau adviseert de voordelen voor huiseigenaren te beperken door de hypotheekrenteaftrek te verlagen en het eigenwoningforfait te verhogen. "Voor miljoenen huishoudens is de eigen woning geen luxe, maar het financiële fundament onder hun leven: een bron van zekerheid, stabiele woonlasten en een buffer voor later", reageert VEH.