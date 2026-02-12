ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eigen Huis oneens met CPB: huiseigenaar mag niet de dupe worden

Economie
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 11:20
anp120226113 1
AMERSFOORT (ANP) - Vereniging Eigen Huis is het oneens met het Centraal Planbureau, dat pleit voor het afbouwen van voordelen voor mensen met een koopwoning. Volgens het CPB is dat nodig om de woningmarkt vlot te trekken en woningzoekenden beter te ondersteunen.
VEH waarschuwt echter dat huiseigenaren hierdoor in de knel komen. "Wij staan open voor een consistent en toekomstgericht woonbeleid, maar alleen als dit niet neerkomt op het afwentelen van de woningcrisis op bestaande huiseigenaren. Doorstroming bereik je niet door zekerheid weg te nemen, maar door aanbod te vergroten en woonlasten stabiel en voorspelbaar te houden", aldus de belangenorganisatie.
Het planbureau adviseert de voordelen voor huiseigenaren te beperken door de hypotheekrenteaftrek te verlagen en het eigenwoningforfait te verhogen. "Voor miljoenen huishoudens is de eigen woning geen luxe, maar het financiële fundament onder hun leven: een bron van zekerheid, stabiele woonlasten en een buffer voor later", reageert VEH.
loading

POPULAIR NIEUWS

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

00trump-epstein-harley-mlfb-mediumSquareAt3X

het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter

ANP-548087084

Point of no return: de aarde wordt een helse veel te hete planeet, waarschuwen wetenschappers

ANP-546516013

Steeds meer mensen maken carrièreswitch vanwege AI: praktische beroepen in opkomst

104792303_m

Als de vaat steeds vuil uit de machine komt: dit zijn de usual suspects

Loading