Verbanning skeletonner 'beschamend', vindt Oekraïense minister

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense buitenlandminister Andri Sybiha vindt dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zich moet schamen voor de diskwalificatie van skeletonner Vladyslav Jeraskevitsj op de Winterspelen. "Het IOC heeft niet de sporter schade berokkend, maar zijn eigen reputatie. Toekomstige generaties zullen dit herinneren als een beschamend moment", schrijft Sybiha op X.

Jeraskevitsj werd donderdagochtend gediskwalificeerd omdat hij een helm wilde dragen met daarop afbeeldingen van sporters die zijn omgekomen in de oorlog met Rusland. Het IOC zag dit als een politieke boodschap en die zijn verboden.

Eerder prees president Volodymyr Zelensky het initiatief van de skeletonner. "Deze waarheid kan niet ongemakkelijk, ongepast of als politieke daad worden genoemd tijdens een sportevenement", zei Zelensky.