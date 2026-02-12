ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Defensie plaatst extra radars op Noordzee tegen dreiging Russen

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 11:23
anp120226114 1
DEN HAAG (ANP) - Defensie gaat extra radars op de Noordzee plaatsen om verdachte schepen en drones in de gaten te houden, meldt staatssecretaris Gijs Tuinman. Russische schepen proberen al langer de onderzeese infrastructuur zoals datakabels en pijpleidingen in de Noordzee in beeld te krijgen. Russen worden al verdacht van het saboteren van kabels in de Oostzee.
Hoeveel radars er komen, maakt het ministerie niet bekend. Het gaat niet om tientallen, aldus een woordvoerder. De radars zijn speciaal bedoeld om zicht te krijgen op vaartuigen kleiner dan 50 meter, evenals kleinere drones. De sensoren worden geleverd door een Nederlands bedrijf en komen in beheer van Rijkswaterstaat.
Eind vorige maand spraken leiders van België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk op een top in Hamburg af dat cruciale infrastructuur in de Noordzee beter moet worden beveiligd tegen sabotage of hacks. Defensie zet haast achter de verwerving van de radars.
loading

POPULAIR NIEUWS

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

00trump-epstein-harley-mlfb-mediumSquareAt3X

het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter

ANP-548087084

Point of no return: de aarde wordt een helse veel te hete planeet, waarschuwen wetenschappers

ANP-546516013

Steeds meer mensen maken carrièreswitch vanwege AI: praktische beroepen in opkomst

104792303_m

Als de vaat steeds vuil uit de machine komt: dit zijn de usual suspects

Loading