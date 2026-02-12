Defensie plaatst extra radars op Noordzee tegen dreiging Russen

DEN HAAG (ANP) - Defensie gaat extra radars op de Noordzee plaatsen om verdachte schepen en drones in de gaten te houden, meldt staatssecretaris Gijs Tuinman. Russische schepen proberen al langer de onderzeese infrastructuur zoals datakabels en pijpleidingen in de Noordzee in beeld te krijgen. Russen worden al verdacht van het saboteren van kabels in de Oostzee.

Hoeveel radars er komen, maakt het ministerie niet bekend. Het gaat niet om tientallen, aldus een woordvoerder. De radars zijn speciaal bedoeld om zicht te krijgen op vaartuigen kleiner dan 50 meter, evenals kleinere drones. De sensoren worden geleverd door een Nederlands bedrijf en komen in beheer van Rijkswaterstaat.

Eind vorige maand spraken leiders van België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk op een top in Hamburg af dat cruciale infrastructuur in de Noordzee beter moet worden beveiligd tegen sabotage of hacks. Defensie zet haast achter de verwerving van de radars.