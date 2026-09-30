ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Netanyahu ontvangt passagiers flydubai-vlucht op Ben Gurion

Samenleving
door anp
anp300926200 1
Volg ons op Google Nieuws
TEL AVIV (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft woensdagavond de passagiers ontmoet van de flydubai-vlucht waarop woensdag een gevecht uitbrak in de cockpit. De inzittenden van dat toestel werden woensdag rond het avonduur met een andere flydubai-vlucht naar Tel Aviv gevlogen. Het oorspronkelijke toestel was onderweg van Dubai naar diezelfde stad, maar moest vanwege het voorval een noodlanding maken in Saudi-Arabië.
Op beelden is te zien hoe Netanyahu te midden van de passagiers zit en verhalen aanhoort. Eerder sprak hij zich al vol lof uit voor de inzittenden die de piloot die zijn collega-piloot aanviel, wisten te overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad, en wilde de aanvaller het toestel laten neerstorten. Onafhankelijk bevestigd zijn die beweringen niet.
Op de luchthaven in Tel Aviv werd de repatriëringsvlucht met veel vertoon onthaald. In de vertrekhal stonden militairen en het toestel werd onder begeleiding van de luchtmacht binnengevlogen.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (5)

Belastingaangifte: deze zorgkosten vergeet je makkelijk — maar niet alles mag je aftrekken

shutterstock_2740926431

ABP is het vijfde pensioenfonds ter wereld, maar belegt minder succesvol dan buitenlandse fondsen: waarom dat vanaf 1 januari zwaarder telt voor jouw pensioen

127105376_m

Zo haal je de witte waas eenvoudig van je glazen af

56722237_m

Dit dorp in Spanje zoekt mensen die er gratis willen wonen

anp300926143 1

VVD wil proberen kleine spaarder te ontzien bij oplossing box 3

ANP-557548277

Paulien Cornelisse (50) overleden

Loading