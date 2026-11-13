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Eigenaar luxemerk Cartier verkoopt meer sieraden en horloges

Economie
door anp
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GENÈVE (ANP/BLOOMBERG) - Het Zwitserse luxeconcern Richemont, met dure merken als Cartier en Chloé, heeft in de afgelopen twee kwartalen meer verdiend aan zijn sieraden en horloges. Het bedrijf profiteert van de aanhoudende vraag naar sieraden van Cartier en Van Cleef & Arpels.
De groei kwam vooral van de sieradentak, goed voor ongeveer driekwart van de activiteiten van Richemont. Het bedrijf heeft de terugval in de luxesector beter doorstaan dan zijn meeste concurrenten dankzij de aantrekkingskracht van zijn dure ringen en armbanden, vooral bij klanten in de Verenigde Staten.
De omzet groeide volgens Richemont in april tot en met september met 16 procent vergeleken met dezelfde maanden vorig jaar, naar 12,3 miljard euro. De nettowinst nam met bijna 40 procent toe naar 2,5 miljard euro. Alleen in het Midden-Oosten en Afrika daalden de verkopen vanwege de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en minder uitgaven van toeristen.
De resultaten van Richemont kwamen vrijdag iets later naar buiten vanwege de storing bij Microsoft.
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