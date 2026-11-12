Je hebt jaren in de zorg gewerkt, en een oud-collega is ooit overgestapt naar het onderwijs. Zij leest dat haar ABP-pensioen in 2027 met bijna 14 procent omhoog kan. Jouw pensioen van PFZW gaat op 1 januari met 0,75 procent omhoog. Bij €1.000 bruto per maand is dat €7,50.

Netto houd je in januari waarschijnlijk zelfs iets minder over dan nu.

Drie fondsen, alle drie onder de 1 procent

PFZW is niet het enige fonds met een kleine verhoging. PMT, het fonds voor metaal en techniek, verhoogt de lopende pensioenen op 1 januari 2027 met 0,82 procent en bpfBOUW met 0,80 procent. De inflatie kwam in oktober volgens het CBS uit op 3,7 procent.

De Dagelijkse Standaard zette op een rij wat dat bij €1.000 bruto per maand betekent. Bij PFZW kom je in een heel jaar op €90 bruto extra. Was je pensioen met de prijzen meegegaan, dan was dat €444 geweest. Bij PMT komt er €8,20 per maand bij en bij bpfBOUW €8.

Vorig jaar was het precies andersom

Het verschil met je oud-collega komt door het moment waarop je fonds overstapte naar het nieuwe pensioenstelsel. PFZW, PMT en bpfBOUW gingen op 1 januari 2026 over. Bij die overstap hoefden de fondsen minder reserves aan te houden. PFZW verhoogde de pensioenen toen met ruim 12 procent, bpfBOUW zelfs met 20,8 procent. ABP en PME kwamen in dat jaar volgens de NOS uit op 2,8 procent.

Nu draait het om. ABP, PME en 35 andere fondsen stappen op 1 januari 2027 over, samen goed voor ongeveer 2 miljoen gepensioneerden. Pensioenadviseur Aon schatte voor de NOS dat gepensioneerden bij ABP er gemiddeld 13,9 procent bij krijgen en bij PME 12,6 procent. Bij €1.000 pensioen is dat €139 of €126 bruto per maand. Dat zijn ramingen: ABP noemt zelf nog geen percentage, en de stand op 31 december 2026 is beslissend.

Onder 0,85 procent ga je er netto op achteruit

Op je pensioen houdt je fonds loonheffing en de Zvw-bijdrage in, en die gaan allebei omhoog. Het kabinet wil het tarief in de eerste schijf voor AOW'ers verhogen van 17,85 naar 18,33 procent. De Zvw-bijdrage gaat volgens de VWS-begroting van 4,85 naar 5,02 procent. Samen wordt er dan 0,65 procentpunt meer ingehouden. Daardoor moet je pensioen ongeveer 0,85 procent stijgen om netto gelijk te blijven.

€1.000 bruto: €0,75 minder bij PFZW, €0,37 minder bij bpfBOUW, €0,21 minder bij PMT

€1.500 bruto: €1,13 minder bij PFZW, €0,55 minder bij bpfBOUW, €0,32 minder bij PMT

Ter vergelijking, ABP bij €1.000 bruto en 13,9 procent: ongeveer €100 netto erbij

Dit is een vereenvoudigde som. We gaan ervan uit dat je pensioen helemaal in de eerste schijf valt en dat je fonds geen heffingskortingen toepast. Je AOW gaat op 1 januari ook omhoog, dus je totale inkomen hoeft niet te dalen. Het minnetje zit alleen in je aanvullende pensioen.

Waarom het zo weinig is

In het nieuwe stelsel volgt je pensioen niet automatisch de prijzen. Een goed beleggingsresultaat gaat in een buffer, het spreidingsvermogen. Daarvan gebruiken de fondsen elk jaar maar een derde. PFZW kon bovendien alleen naar de eerste negen maanden van 2026 kijken. Bij bpfBOUW was het rendement in het derde kwartaal min 5,1 procent. PFZW-directeur John Landman erkent dat het weinig is:

„Het is positief dat we de pensioeninkomens per 1 januari 2027 kunnen verhogen. Tegelijkertijd besef ik dat 0,75 procent bescheiden is, zeker gezien de huidige inflatie” - John Landman, directeur PFZW

Wat nog kan veranderen