Twijfel je of je deze winter de spouwmuur of de vloer laat isoleren? Dan ben je niet de enige. Huiseigenaren vroegen in oktober voor 30,9 miljoen euro ISDE-subsidie voor isolatie aan, meldt Solar Magazine. Dat is 25 procent meer dan in september en voor het eerst dit jaar meer dan 30 miljoen euro in één maand.

Welke klus je kiest, maakt voor je portemonnee wel veel uit. In een gemiddelde hoekwoning heb je de spouwmuur in ongeveer 2,5 jaar terugverdiend. Laat je alleen de vloer doen, dan duurt het bijna 11 jaar.

Oktober was de drukste subsidiemaand van 2026

In totaal vroegen particulieren in oktober 50,7 miljoen euro ISDE-subsidie aan, verdeeld over 25.052 aanvragen. In oktober 2025 was dat nog 37,5 miljoen euro. Volgens Solar Magazine spelen de hoge gasprijzen daarbij waarschijnlijk een grote rol.

Isolatie groeit het hardst. Van januari tot en met oktober ging het om 230,6 miljoen euro, tegen 189,8 miljoen euro in dezelfde periode van 2025. Dat is 21 procent meer. Warmtepompen zitten over die tien maanden onder het niveau van vorig jaar, al was oktober met 19,6 miljoen euro ook voor warmtepompen de beste maand van 2026. De pot is nog niet leeg: volgens RVO-cijfers die Instalpunt aanhaalt, was op 5 oktober zo'n 330,7 miljoen euro aangevraagd van een budget van ongeveer 500 miljoen euro.

Rekenvoorbeeld: de spouwmuur van een hoekwoning

Milieu Centraal, dat inmiddels Kenniscentrum Duurzaam Leven heet, rekent met een gemiddelde hoekwoning en een gasprijs van €1,37 per kuub. Dat is de prijs die het kenniscentrum verwacht voor 2026 tot 2040. Voor een lege spouwmuur komt dat zo uit:

Kosten: €1.800

Subsidie bij één maatregel: €450

Netto: €1.350

Besparing: 400 kuub gas, zo'n €550 per jaar

Terugverdiend: na ongeveer 2,5 jaar (onze berekening)

In zijn tabel noemt Milieu Centraal een besparing van €575 per jaar. Maar 400 kuub keer €1,37 is ongeveer €548, dus wij rekenen met het lagere bedrag. Betaal je meer of minder voor je gas, dan schuift de besparing mee.

Alleen de vloer doen duurt bijna 11 jaar

Vloerisolatie levert in dezelfde hoekwoning veel minder op:

Kosten als een bedrijf het doet: €2.240

Subsidie bij één maatregel: €280

Netto: €1.960

Besparing: 130 kuub gas, zo'n €180 per jaar

Terugverdiend: na bijna 11 jaar (onze berekening)

Doe je het zelf, dan ben je volgens Milieu Centraal vooral geld kwijt aan materiaal: zo'n €1.100 voor een hoekwoning. Heb je vloerverwarming op een vloer die nog niet geïsoleerd is, dan bespaar je met goede isolatie 190 kuub gas, oftewel €270 per jaar.

Doe je allebei binnen 24 maanden, dan krijg je dubbele subsidie

De ISDE betaalt een vast bedrag per vierkante meter: €5,25 voor de spouwmuur en €5,50 voor de vloer. Neem je binnen 24 maanden twee isolatiemaatregelen, of combineer je isolatie met bijvoorbeeld een warmtepomp, dan verdubbelt het bedrag voor de isolatie.

Voor de hoekwoning uit het voorbeeld komt dat volgens onze berekening neer op €900 voor de spouwmuur en ongeveer €560 voor de vloer. Op €4.040 aan kosten krijg je dan samen zo'n €1.460 terug. Je betaalt netto ongeveer €2.580 en bespaart samen zo'n €730 per jaar. Na ongeveer 3,5 jaar heb je alles terugverdiend.

Laat je alleen de vloer isoleren, dan duurt het het langst voordat je je geld terug hebt. Combineer je hem met de spouwmuur, dan gaat dat veel sneller.

Dit valt er niet onder

De ISDE geldt voor een vaste lijst: spouwmuur-, gevel-, vloer-, bodem-, dak- en zoldervloerisolatie, HR++-glas, triple glas en vacuümglas, isolerende deuren en panelen, warmtepompen, zonneboilers en een aansluiting op een warmtenet. Energiezuinige ventilatie telt alleen mee als je die combineert met isolatie. Radiatorfolie valt er als losse maatregel niet onder, en tochtstrips staan ook niet op de lijst. Sommige gemeenten helpen daar wel bij. In Rotterdam komt bijvoorbeeld een Energieklusser gratis tochtstrips en radiatorfolie aanbrengen.

Ook gordijnen tellen niet mee. Wat die opleveren, lees je in ons eerdere stuk „Hoeveel bespaar je écht met isolerende gordijnen en raambekleding”.

Voor de subsidie moet je eigenaar én bewoner van het huis zijn. De Rd-waarde moet minstens 1,1 zijn voor spouwmuurisolatie en 3,5 voor de vloer. Je isoleert minimaal 10 m² spouwmuur of 20 m² vloer. Subsidie krijg je voor maximaal 170 m² spouwmuur en 130 m² vloer. Isolatie van een aanbouw of dakkapel telt niet mee.

En na 2030?

De ISDE is wettelijk verlengd tot 1 januari 2031, dus je kunt de regeling volgens de huidige looptijd gebruiken tot en met 2030. De voorwaarden en bedragen kunnen wel elk jaar veranderen. Wat er daarna gebeurt, is nog niet duidelijk. In het begrotingsdebat zei klimaatminister Van Veldhoven-van der Meer dat er na 2030 via het Klimaat- en Energiefonds geen nieuw geld meer beschikbaar is voor de energietransitie, tenzij het kabinet het fonds aanvult of op een andere manier betaalt, meldde Solar Magazine. Een gegarandeerde opvolger van de ISDE is er dan niet.