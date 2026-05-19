Eigenaar modeketen Mango opgepakt voor onderzoek naar dood vader

BARCELONA (ANP/BLOOMBERG) - De eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, Jonathan Andic, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de dood van Mango-oprichter Isak Andic, die in december 2024 om het leven kwam. Dat gebeurde nadat hij tijdens een wandeling met zijn zoon Jonathan van een klif viel.

Jonathan en zijn twee zussen zijn de belangrijkste eigenaren van Mango na het overlijden van hun vader. Lokale kranten meldden eerder dat Jonathan Andic in zijn woning in Barcelona was gearresteerd en naar de rechtbank was gebracht voor verhoor.

De familie Andic en Mango hebben steeds volgehouden dat de dood van Isak Andic een ongeluk was. Eind vorig jaar werd bekend dat de rechter in de zaak Jonathan Andic had aangemerkt als onderzochte verdachte in een mogelijke doodslagzaak.

Val van klif

Miljardair Isak Andic overleed na een val van een klif van meer dan 100 meter in het Montserratgebergte bij Barcelona. De rechter zou het onderzoek naar zijn zoon zijn gestart om tegenstrijdige verklaringen die hij als getuige had afgelegd. Isak Andic, die Mango in 1984 oprichtte met zijn broer Nahman, was ten tijde van het ongeval niet-uitvoerend voorzitter bij de succesvolle keten. Zoon Jonathan werd na zijn dood benoemd tot vicevoorzitter van de raad van bestuur en ook diens zussen kregen een prominente rol. Toni Ruiz is de topman van Mango.

Met een geschat fortuin van ongeveer 3 miljard euro werd Andic beschouwd als een van de rijkste mannen van Spanje. Hij was een fervent bergbeklimmer en wandelaar. De familie van de ondernemer, die in 1953 in Istanbul werd geboren, emigreerde in 1969 naar Spanje.