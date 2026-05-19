Spaanse oud-premier Zapatero onderzocht om coronafraude

door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 11:32
MADRID (ANP) - In Spanje is een onderzoek ingesteld naar oud-premier José Zapatero. De voormalige premier wordt verdacht in een witwaszaak rond de staatssteun die Spanje in coronatijd uittrok voor het redden van de luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Zapatero wordt lidmaatschap van een criminele organisatie verweten. Ook wordt hij verdacht van beïnvloeding en valsheid in geschrifte. Daarnaast wordt dinsdag onderzoek gedaan bij onder meer zijn kantoor en zijn dochters bedrijf.
De Spaanse luchtvaartmaatschappij werd in 2021 voor 53 miljoen euro gered van een naderend faillissement. Rond dat proces bleek een consultantsbureau te zijn opgericht, dat factureerde bij Plus Ultra en Zapatero betaalde voor "mondiale consultancydiensten", schrijft El País. Hoewel Zapatero formeel niet de oprichter was, zou hij wel aan de wieg hebben gestaan van het bedrijf. Naar verluidt ontving Zapatero in vijf jaar tijd zo'n 400.000 euro.
Zapatero wordt op 2 juni in de rechtbank verwacht om te getuigen in de zaak.
