Meer winst en omzet voor honderdjarige HEMA

AMSTERDAM (ANP) - HEMA heeft in 2025 opnieuw meer omzet en meer winst geboekt. De warenhuisketen vernieuwt veel winkels, wat aanslaat bij klanten, licht topvrouw Saskia Egas Reparaz toe aan het ANP. HEMA viert dit jaar zijn honderdjarige bestaan.

De omzet steeg tot 2,3 miljard euro. Gecorrigeerd voor een extra omzetweek in 2024 is dat een stijging van 5,6 procent. De winst voor belastingen steeg met 48 procent naar 59,4 miljoen euro.

In 2025 heeft HEMA 125 vestigingen naar het nieuwe concept omgebouwd. Volgens de topvrouw komen er in nieuwe winkels meer nieuwe klanten, die ook meer kopen. "We hebben daarbij gekeken wat er per buurt extra nodig is, maar ook de vindbaarheid van de producten is verder omhooggegaan." De omgebouwde winkels laten ook nieuwe klanten kennismaken met de winkelketen. In 2026 staan veel verbouwingen op de planning om dit patroon door te zetten.

Crisismoment

Net als veel bedrijven heeft ook HEMA last van de oorlog in het Midden-Oosten, erkent Egas Reparaz. "We doen wat we eigenlijk in alle crisismomenten doen", vertelt de topvrouw. "Juist als alles duurder wordt, moeten we meer kwaliteit leveren. Op die manier blijven klanten naar ons toe komen."

De retailer wil het jubileum gebruiken om zowel terug te kijken als verder te gaan. "We komen uit een moeilijke tijd en onze aandeelhouders hebben ons toen echt geholpen. Het is daarom ook nu tijd om onze extra potentie te gaan benutten." Die extra potentie ligt volgens de topvrouw ook in het onlinesegment. Egas Reparaz stelt dat HEMA met het fysieke winkelnetwerk veel klanten trekt, maar online niet altijd de start is van een zoektocht. En dat moet anders.

Gepersonaliseerde artikelen

"We willen de nummer 1-cadeauwinkel van Nederland worden en we denken dat dit mogelijk is als we bijvoorbeeld meer gepersonaliseerde artikelen kunnen leveren. Wat we ook zien is dat mensen, als ze iets online bestellen, het ook vaker in de winkel ophalen, waarmee we online en fysiek ook weer dichter bij elkaar brengen. Want als een klant een pakket ophaalt, dan neemt die ook vaak weer een product uit de winkel mee."

In februari werd bekend dat HEMA overgenomen is door Van Eerd Retail, tevens eigenaar van Jumbo. Egas Reparaz vertelt dat de samenwerking tussen de twee nog in een beginstadium verkeert. "Het zijn twee losse sterke merken die allebei beter kunnen worden door aan de achterkant goed samen te werken."