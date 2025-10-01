Eigenaar sluit Maastrichtse glasfabriek, ruim 200 banen weg

PERRYSBURG (ANP) - De Amerikaanse glasproducent Owens-Illinois Glass (O-I Glass) wil zijn fabriek in Maastricht definitief sluiten. Daarmee komt een einde aan een fabriek die al honderd jaar bestaat. Door de ingreep verdwijnen de banen van ruim tweehonderd medewerkers, stelt vakbond FNV.

Het gaat om de fabriek die bekend werd als de Kristalunie, die in 1925 werd opgericht toen twee verliesgevende glasfabrieken werden samengevoegd. Een woordvoerder van O-I Glass zegt dat de glasmarkt in Nederland het op dit moment zwaar heeft. De sluiting moet de multinational concurrerender maken in Europa.

O-I Glass heeft ook een fabriek in Leerdam. Het bedrijf zegt van plan te zijn een "belangrijke speler in Nederland" te blijven met die locatie.

FNV stelt dat de beslissing hard aankomt. Eerder dit jaar verloren ongeveer negentig werknemers van de Maastrichtse fabriek al hun baan bij een ontslagronde. Vervolgens bleven nieuwe investeringen in de fabriek uit, stelt vakbondsbestuurder Marco Vallebella.