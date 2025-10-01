ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Advies aan Hoge Raad: hogere belastingrente mocht niet

Economie
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 16:58
anp011025182 1
DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Financiën heeft in 2022 onterecht de rente verhoogd over belastingen die bedrijven nog verschuldigd zijn aan de Belastingdienst. Dat stelt advocaat-generaal Robert Jan Koopman in een advies aan de Hoge Raad. Die beoordeelt de zaak, nadat een lagere rechtbank vorig jaar had geoordeeld dat de verhoging van de belastingrente van 4 naar 8 procent niet mocht.
De advocaat-generaal, een belangrijke adviseur van de hoogste rechter, stelt dat het ministerie niet bevoegd was om de rente zo sterk te verhogen. De belastingrente is namelijk alleen bedoeld om het nadeel te compenseren dat iemand lijdt als die lange tijd op zijn of haar geld moet wachten. Het percentage van 8 procent is daarvoor te hoog en daarom trad het ministerie buiten de eigen bevoegdheid, stelt Koopman.
Als de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal opvolgt, kan dat de schatkist veel geld kosten. Het afgelopen jaar kwamen veel bezwaren binnen over de belastingrente.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1118853560

Miljoenen ouderen krijgen fors hoger pensioen in 2026

anp300925169 1

Steeds meer huizenkopers doen opvallend bod, zien makelaars

im-17260981 (1)

Dit vliegtuig zonder ramen (maar met uitzicht) wordt de nieuwe hype van de rijken

politie2018imageset_genericlandscape

Wie kent deze enge man?

ANP-489952124

Er komt vanaf vandaag nieuwe benzine uit de pomp, dit merk je er zelf van

shutterstock_2410815143 (1)

Heb je een magnesiumsupplement nodig?

Loading