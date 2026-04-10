Einde winstreeks Wall Street, olieprijzen wel omlaag

NEW YORK (ANP) - Aan de winstreeks op Wall Street van de laatste dagen kwam vrijdag een einde. De graadmeters op de aandelenbeurzen in New York gingen overwegend met verliezen de handel uit. Beleggers leken wat voorzichtiger te worden in aanloop naar de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran, die in het weekend beginnen.

De Dow-Jonesindex verloor 0,6 procent tot 47.916,57 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 6816,89 punten. Alleen techbeurs Nasdaq ging licht vooruit, met 0,4 procent naar 22.902,89 punten.

De olieprijzen lieten een daling zien. Amerikaanse olie werd zo'n 2 procent goedkoper en een vat Brent kostte ruim 1 procent minder.

Beleggers verwerkten ook nieuwe inflatiecijfers. Het gemiddelde prijspeil in de VS steeg in maart 3,3 procent. Daarmee is de inflatie minder sterk opgelopen dan kenners hadden gevreesd. Niettemin kende de Amerikaanse inflatie de sterkste groei in jaren. Door de oorlog in het Midden-Oosten is ook in de VS het tanken van benzine of diesel flink duurder geworden.