Iraanse delegatie voor vredesoverleg gearriveerd in Pakistan

ISLAMABAD (ANP/RTR) - Een Iraanse delegatie is geland in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, op de vooravond van vredesonderhandelingen met de Verenigde Staten. De landen houden het overleg op uitnodiging van bemiddelaar Pakistan.

De delegatie wordt geleid door parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf en bestaat verder uit onder anderen de minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi, topfunctionarissen en parlementariërs. Ghalibaf zei vrijdag dat de onderhandelingen pas kunnen beginnen bij een staakt-het-vuren in Libanon en na de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. De Amerikaanse delegatie wordt geleid door vicepresident JD Vance. Hij is nog onderweg naar Pakistan.

De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif beschouwt het overleg als allesbeslissend voor een permanent bestand in het Midden-Oosten. Pakistan speelde eerder ook al een rol bij de totstandkoming van het twee weken durende staakt-het-vuren dat deze week werd aangekondigd.