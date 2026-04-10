Iraanse delegatie voor vredesoverleg gearriveerd in Pakistan

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 22:13
ISLAMABAD (ANP/RTR) - Een Iraanse delegatie is geland in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, op de vooravond van vredesonderhandelingen met de Verenigde Staten. De landen houden het overleg op uitnodiging van bemiddelaar Pakistan.
De delegatie wordt geleid door parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf en bestaat verder uit onder anderen de minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi, topfunctionarissen en parlementariërs. Ghalibaf zei vrijdag dat de onderhandelingen pas kunnen beginnen bij een staakt-het-vuren in Libanon en na de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. De Amerikaanse delegatie wordt geleid door vicepresident JD Vance. Hij is nog onderweg naar Pakistan.
De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif beschouwt het overleg als allesbeslissend voor een permanent bestand in het Midden-Oosten. Pakistan speelde eerder ook al een rol bij de totstandkoming van het twee weken durende staakt-het-vuren dat deze week werd aangekondigd.
POPULAIR NIEUWS

Zo wordt de Europese zomer volgens computermodellen

Kans op controle door WwFT: vanaf dit pinbedrag houdt de bank je al in de smiezen

Trump dreigt de paus

De zilvervisjes zijn terug – dit kun je eraan doen

Enig kind herzien: brein en gedrag anders, maar geen ingebakken nadeel volgens groot Europees onderzoek

Doorbraak in hersenonderzoek: hoe blijft een superager scherp tot z'n laatste dag?

