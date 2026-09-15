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Eindhovense AI-startup Euclyd haalt ruim 200 miljoen euro op

Economie
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 8:21
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EINDHOVEN (ANP) - Het Eindhovense AI-chipbedrijf Euclyd heeft ruim 200 miljoen euro opgehaald bij investeerders in de eerste grote financieringsronde van de startende onderneming. Het bedrijf, dat in 2024 werd opgericht op de High Tech Campus Eindhoven, maakte tevens bekend dat oud-topman Peter Wennink van chipmachinemaker ASML voorzitter wordt van de raad van commissarissen.
Het Zuid-Koreaanse tech- en chipbedrijf Samsung, de Nederlandse investeerder Somerset Capital Partners en investeringsfondsen van de Europese Unie en Denemarken steken onder meer geld in het bedrijf. In april zei oprichter en topman Bernardo Kastrup al dat Euclyd met een nieuwe investeringsronde 100 miljoen euro zou willen ophalen. Het bedrijf wil zo op grotere schaal chips produceren voor de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI).
Euclyd maakt chips voor het proces waarbij AI-modellen, nadat ze getraind zijn, voorspellingen doen of beslissingen nemen op basis van de gegevens die ze binnenkrijgen.
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