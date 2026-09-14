Heb je ADHD? Dat kun je mogelijk zien aan je ogen

De ogen zijn misschien niet alleen een spiegel van de ziel, ze kunnen ook iets zeggen over of je ADHD hebt. Piepkleine veranderingen in de pupillen kunnen verraden wat er gebeurt wanneer het brein iets probeert te onthouden, een afleiding negeert of een beslissing neemt.

Een nieuwe studie wijst erop dat dit patroon bij kinderen met ADHD subtiel anders kan zijn.

Voor het onderzoek werden bestaande oogmetingen van vijftig Chileense kinderen tussen 10 en 12 jaar opnieuw geanalyseerd. Van hen hadden er 28 ADHD en 22 geen neuro-ontwikkelingsdiagnose. De kinderen speelden een geheugenspel. Ze zagen stippen op een raster en moesten hun posities onthouden. Na een afleidende afbeelding verscheen een nieuwe stip, waarna ze bepaalden of die op een eerder geziene plek stond. Dat deden ze 160 keer. Ondertussen mat een eyetracker duizend keer per seconde hun pupilgrootte.

Pupillen reageren namelijk op meer dan licht. Inspanning, vermoeidheid, opwinding en betrokkenheid kunnen eveneens invloed hebben. "Door te kijken hoe pupilreacties van poging tot poging variëren, kunnen we informatie krijgen die we missen wanneer we alleen naar de gemiddelde pupilgrootte of prestaties kijken", zegt computerwetenschapper Saumya Yadav.

Verschil met medicijnen

Na correctie voor leeftijd, IQ en moeilijkheidsgraad schatte het statistische model bij kinderen met ADHD die geen medicatie gebruikten ongeveer 23 procent meer variatie tussen afzonderlijke pogingen dan bij de controlegroep. Binnen één poging fluctueerden hun pupillen daarentegen minder.

Bij de kinderen met onbehandelde ADHD hing meer pupilvariatie bovendien samen met minder goede antwoorden. De pupillen lijken daarmee verschuivingen in aandacht of betrokkenheid te weerspiegelen, al kan pupilgrootte om allerlei redenen veranderen.

Zeventien kinderen met ADHD deden de test tweemaal: na 24 uur zonder methylfenidaat en na hun gebruikelijke medicatie. Met medicatie reageerden hun pupillen sterker en varieerden ze minder tussen pogingen. Het patroon leek bovendien meer op dat van de controlegroep.

Voorlopig kunnen ogen ADHD nog niet diagnosticeren. Maar ze zouden wel zichtbaar kunnen maken hoe aandacht van moment tot moment verschuift, wegzakt en weer terugkeert.