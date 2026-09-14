ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Heb je ADHD? Dat kun je mogelijk zien aan je ogen

psychologie
door Nina van der Linden
maandag, 14 september 2026 om 11:14
297417599_m
Volg ons op Google Nieuws
De ogen zijn misschien niet alleen een spiegel van de ziel, ze kunnen ook iets zeggen over of je ADHD hebt. Piepkleine veranderingen in de pupillen kunnen verraden wat er gebeurt wanneer het brein iets probeert te onthouden, een afleiding negeert of een beslissing neemt.
Een nieuwe studie wijst erop dat dit patroon bij kinderen met ADHD subtiel anders kan zijn.
Voor het onderzoek werden bestaande oogmetingen van vijftig Chileense kinderen tussen 10 en 12 jaar opnieuw geanalyseerd. Van hen hadden er 28 ADHD en 22 geen neuro-ontwikkelingsdiagnose. De kinderen speelden een geheugenspel. Ze zagen stippen op een raster en moesten hun posities onthouden. Na een afleidende afbeelding verscheen een nieuwe stip, waarna ze bepaalden of die op een eerder geziene plek stond. Dat deden ze 160 keer. Ondertussen mat een eyetracker duizend keer per seconde hun pupilgrootte.
Pupillen reageren namelijk op meer dan licht. Inspanning, vermoeidheid, opwinding en betrokkenheid kunnen eveneens invloed hebben. "Door te kijken hoe pupilreacties van poging tot poging variëren, kunnen we informatie krijgen die we missen wanneer we alleen naar de gemiddelde pupilgrootte of prestaties kijken", zegt computerwetenschapper Saumya Yadav.

Verschil met medicijnen

Na correctie voor leeftijd, IQ en moeilijkheidsgraad schatte het statistische model bij kinderen met ADHD die geen medicatie gebruikten ongeveer 23 procent meer variatie tussen afzonderlijke pogingen dan bij de controlegroep. Binnen één poging fluctueerden hun pupillen daarentegen minder.
Bij de kinderen met onbehandelde ADHD hing meer pupilvariatie bovendien samen met minder goede antwoorden. De pupillen lijken daarmee verschuivingen in aandacht of betrokkenheid te weerspiegelen, al kan pupilgrootte om allerlei redenen veranderen.
Zeventien kinderen met ADHD deden de test tweemaal: na 24 uur zonder methylfenidaat en na hun gebruikelijke medicatie. Met medicatie reageerden hun pupillen sterker en varieerden ze minder tussen pogingen. Het patroon leek bovendien meer op dat van de controlegroep.
Voorlopig kunnen ogen ADHD nog niet diagnosticeren. Maar ze zouden wel zichtbaar kunnen maken hoe aandacht van moment tot moment verschuift, wegzakt en weer terugkeert.
Bron: Science Alert

Lees ook

Veelgebruikte stof in plastic gelinkt aan autisme en ADHDVeelgebruikte stof in plastic gelinkt aan autisme en ADHD
Je plek in het gezin zegt iets over je risico op ADHD en autismeJe plek in het gezin zegt iets over je risico op ADHD en autisme
ADHD is meer dan onoplettendheid en druk gedrag: 9 categorieën met symptomen vastgesteldADHD is meer dan onoplettendheid en druk gedrag: 9 categorieën met symptomen vastgesteld
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2753258441

Zit jij bij een van deze vijf leveranciers? Dan betaal je nu tot €60 per maand meer dan begin dit jaar

header-thuistaal-15jarigen

In tien jaar verdubbeld: 13 procent van de vijftienjarigen spreekt thuis geen Nederlands

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

111 keer omhoog, 4 keer omlaag: zo bewogen alle 17 energieleveranciers hun gasprijs in een week

anp130926085 1

WSJ: Canada wil mogelijk bijzonder EU-lidmaatschap

header-nederland-wonen-3x2

Nederland is het fijnste land van Europa om in te wonen – tot je naar de woningmarkt kijkt

199306008_m

Nederlanders laten duizenden euro's liggen door lui spaargedrag: 'Rentegat historisch groot'

Loading