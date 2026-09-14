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Zo blijft het mos uit je gras

Klimaat, natuur en milieu
door Nina van der Linden
maandag, 14 september 2026 om 13:37
ANP-564401271
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Zie je groene, viltige plekken in je gazon verschijnen? Dan is de kans groot dat mos de overhand krijgt. De meeste mensen wachten te lang met ingrijpen of pakken het verkeerd aan. Met de juiste aanpak krijg je je gazon weer strak en gezond.

Stap 1: verticuteren

Begin met verticuteren om het mos mechanisch te verwijderen. Dit houdt in dat je de grasmat grondig harkt of opschudt om los mos en ander compact organisch materiaal te verwijderen. Heb je een klein gazon? Dan kun je dit prima handmatig doen met een verticuteerhark. Voor grotere gazons is een verticuteermachine een stuk efficiënter.

Stap 2: ijzersulfaat inzetten

Een effectieve methode om mos te bestrijden is het gebruik van ijzersulfaat. Dit middel zorgt ervoor dat mos afsterft. Sommige producten bevatten daarnaast ook voedingsstoffen voor het gazon, waardoor het gras na de behandeling kan herstellen.

De fout die veel mensen maken

Waar het vaak misgaat: mensen behandelen mos als eenmalig klusje, terwijl regelmatig onderhoud juist cruciaal is om het buiten te houden. Zorg dus voor regelmatige grasverzorging: maai het gazon goed, geef water tijdens droge periodes en verticuteer op het juiste moment. Dit helpt de bodem te beluchten en verwijdert dood gras en mos, waardoor het gras sterker en gezonder wordt en beter kan groeien.

Mos voorkomen

Eenmaal mosvrij, is het zaak dat zo te houden. Adequate bemesting, voldoende water geven en het voorkomen van bodemverdichting zijn daarbij onmisbaar. Pak je dit structureel aan, dan heb je een veel kleinere kans dat het mos volgend seizoen weer terugkeert.
Bron: Omroep GLD

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